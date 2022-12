€ 19.150 voor Ronald McDonald Hoeve

do 29 december 2022 11.28 uur

LIPPENHUIZEN - Goede doelen draver Fado komt voorlopig niet meer in actie. Het paard van Stâl Boppeslach streed dit jaar om prijzengeld te verdienen voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.

Door veel blessureleed kwam hij slechts 4 keer aan de start. Wel wist hij op Victoriapark de Prix Etonnant te winnen in mei van dit jaar.

Teleurstelling

Hendrik Roorda, een van de initiatiefnemers van stâl Boppslach noemt 2022 zonder omhaal sportief gezien teleurstellend. "We hadden hier geen rekening mee gehouden, Fado is een van de beste Franse paarden in zijn klasse gebleken, dat hij door blessures wordt geklopt en het niet op de baan kan laten zien is dan ook erg jammer." De draver, getraind door Aonne de Wrede, maakte in 2021 furore door in al zijn starts nooit buiten het podium te eindigen.

Prijzengeld voor Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag

Vorig seizoen won Fado 19.150 euro, dat bedrag ging volledig naar Sportstichting Dol Fijn uit Drachten. Dit jaar bleef de teller steken op 3.100 euro.

"We vinden dat erg jammer voor de Ronald McDonald Hoeve. Zij doen heel belangrijk werk door zich in te zetten voor anderen. Samen met de sponsoren van stâl Boppeslach hebben we dan ook besloten het bedrag zelf aan te vullen waardoor de Ronald McDonald Hoeve ook 19.150 euro in ontvangst mag nemen. Met dat bedrag kunnen zij veel meer gezinnen met kinderen helpen dan ze nu al doen," aldus Roorda.

Marc Stallinga van de Ronald McDonald Hoeve is erg blij met deze geste. "Met dit fantastische bedrag kunnen we in 2023 weer veel betekenen voor gezinnen met kwetsbare kinderen. We zijn stâl Boppeslach, haar mede-sponsoren en haar vrijwilligers hiervoor erg dankbaar."

Nieuw seizoen

Wanneer Fado weer in de baan komt is nog niet bekend. "Ik geef hem alle tijd, dat zijn wij hem wel verschuldigd," zei Aonne de Wrede, die eraan toevoegde dat zijn Fado écht een hele goede is: "Vergelijk hem maar met een flegmatieke topvoetballer, er is altijd wat maar als hij eenmaal fit is en vorm heeft is hij niet te stoppen." De verwachting is dat hij in maart volgend jaar zijn comeback maakt op Victoriapark in Wolvega.