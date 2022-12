Automobiliste rijdt winkelcentrum DamwÃ¢ld binnen

Automobiliste rijdt winkelcentrum Damwâld binnen

wo 28 december 2022 15.51 uur

DAMWâLD - Door onbekende oorzaak ramde een automobiliste woensdag de pui van het winkelcentrum in Damwâld. De auto reed eerst een verkeersbord omver waarna het voertuig in de portiek van het winkelcentrum tot stilstand kwam.

De bestuurster kwam met de schrik vrij. De aanrijding veroorzaakte wel een enorme ravage. De gehele pui was aan diggelen gereden.

Omstanders spreken van een wonder omdat er niemand gewond raakte. Het was deze middag best druk in het winkelcentrum en er waren ook veel kinderen.

Terwijl een bezorger van PostNL net niet werd geraakt, sprong de 40-jarige Daniel uit Roemenië nog net op tijd uit zijn stoel. De straatkrant-verkoper liet WâldNet weten dat hij nog net op tijd op de grond kon springen. De stoel waarop hij binnen zat, werd net niet geraakt. Zijn stoel is te zien op de foto. Ook hij kwam met de schrik vrij ook al waren er wel glasscherven op hem gevallen.

Na het ongeval is het winkelcentrum gelijk begonnen met het vervangen van de pui.

