Politie en omstanders blussen beginnende brand

di 27 december 2022 14.08 uur

ROTTEVALLE - Een beginnende brand in Rottevalle is dinsdag in de kiem gesmoord. De politie reed toevallig in het dorp toen ze aan de Havenwei steeds meer rook zagen. Gewapend met een tuinslang, emmers en een brandblusser gingen zij, samen met omstanders, de brand te lijf.

Voor de zekerheid werd ook de brandweer opgeroepen. Zij kwamen nog wel ter plaatse om nacontrole uit te voeren. Met onder andere de warmtebeeldcamera werd gekeken of de brand echt uit was.

De bewoners van de woning, waar achter de brand begon, en de buren waren op het moment dat de brand uitbrak niet aanwezig. Het schuurtje en de overkapping konden door het snelle ingrijpen worden gespaard. Wel liepen deze lichte brandschade op. Vermoedelijk begon de brand in een container.

