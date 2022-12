Terwispel door stunt terug op afritbord A7

ma 26 december 2022 20.31 uur

TERWISPEL - Schandalig vonden ze het! Daarom heeft een actiegroep zelf maar een bord opgehangen. "In 2001 is het eerste afslagbord (van de 3) vanaf Heerenveen naar Beetsterzwaag in botsing gekomen met een vrachtwagen. Deze is toen vervangen door een bord zonder Terwispel erop. Vervolgens zijn alle 5 de andere borden ook vervangen door borden zonder Terwispel erop", aldus de actiegroep.

Als je nu op de A7 vanaf Heerenveen afslag nummer 27 neemt kun je Terwispel onderaan het bord zien staan. "De A7 ligt voor meer dan 4 km op het grondgebied van Terwispel" zo schrijft de actiegroep. Ze noemen het zelf een "spontane oudejaars stunt". Hoe lang het bord zal blijven hangen en wanneer Terwispel definitief op de officiële borden terugkomt is niet bekend.