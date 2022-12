Lijnbus eindigt in greppel langs N31

ma 26 december 2022 13.51 uur

DRACHTEN - Op de N31 ter hoogte van Drachten is maandag een bus in de greppel beland. De bus reed richting Oosterwolde toen het net voor de afrit Drachten mis ging. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De brandweer kwam ter plaatse, maar hoefde niet in actie te komen. Voor zover bekend was iedereen al uit de bus voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Omdat de deuren klem zaten in de berm is een ruit geforceerd om uit de bus te komen.

Een persoon is onderzocht in de ter plaatse gekomen ambulance. Het slachtoffer moest uiteindelijk mee naar het ziekenhuis.

