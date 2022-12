Drie oplettende getuigen voorkomen bedrijfsinbraak in Drachten

vr 23 december 2022 14.15 uur

DRACHTEN - Drie oplettende getuigen hebben hoogstwaarschijnlijk een bedrijfsinbraak kunnen voorkomen. Het trio liep over de Giek in Drachten en zagen twee verdachte mannen bij een hek van een bedrijf. De getuigen vertrouwden het niet en hebben één van de mannen vastgepakt. De andere persoon wist nog snel over het hek te klimmen en weg te rennen. De politie werd rond 22.00 uur opgeroepen en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse.

Politiehond ingezet

De persoon die staande werd gehouden door het trio kon al snel worden aangehouden door de politie. De andere persoon was inmiddels vertrokken. Een zoekactie op het bedrijventerrein met o.a. een politiehond leverde niks meer op. In de omgeving werd nog wel een verdacht voertuig aangetroffen die mogelijk van één van de heren was.

Achtervolging

Het voertuig is volledig doorzocht. Na een uitgebreide zoekactie besloot de politie om te 'vertrekken'. Een onopvallende politieauto is gebleven en heeft de auto in de gaten gehouden. Toen het verdachte voertuig in beweging kwam werd de achtervolging ingezet. De man probeerde nog te vluchten, maar besloot uiteindelijk om toch maar te stoppen.

Mannen uit Utrecht en IJsselstein

Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van diefstal. Het gaat om een 24-jarige man uit Utrecht en een 32-jarige man uit IJsselstein. De politie heeft de zaak in onderzoek en gaat o.a. camerabeelden in de omgeving bekijken. Er zijn geen spullen weggenomen bij het bedrijf. Door oplettendheid van het trio is erger voorkomen.

