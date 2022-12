Bewoner ademt rook in bij woningbrand in Drachten

vr 23 december 2022 01.37 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer rukte in de nacht van donderdag op vrijdag uit voor een woningbrand. In een woning aan de Michaelsberg in Drachten was rond 1.15 uur brand uitgebroken. Eenmaal ter plaatse bleek er brand te zijn in de afzuigkap in de keuken.

De bewoners waren op het moment dat de brand uitbrak in de woning aanwezig. In ieder geval één van hen had rook ingeademd. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de man te onderzoeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De brand zelf was snel onder controle. Wel kwam bij de brand veel rook vrij. Voor de zekerheid zijn de omwonenden ook tijdelijk uit hun huis gehaald. Die konden vrij vlot daarna alweer terug naar de woning. De brandweer heeft de woning waar brand was geventileerd en kon daarna terug naar de kazerne.

