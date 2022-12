Uur lang in de file op de A7 met muziek van Sander

do 22 december 2022 09.37 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Voor misschien wel duizenden automobilisten was het donderdagochtend afzien op de A7 bij Drachten. Een telekraan was in de brand gevlogen en de brandweer had grote moeite het vuur te doven. De weg werd afgezet waardoor automobilisten vaak minimaal een uur in de file kwamen te staan.

Terwijl de brandweer het vuur bestreed, maakte sommige mensen van de nood een deugd in de file. Zo gingen een paar heren koffie drinken op een klapstoeltje. Even verderop op de rijbaan richting Groningen gaf zanger Sander een concert (bekijk de video voor de beelden).

Dankzij video inzendingen van meerdere lezers van WâldNet konden we deze video maken.

FOTONIEUWS