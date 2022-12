A7 afgesloten door in brand gevlogen telekraan

do 22 december 2022 08.06 uur

FRIESCHEPALEN - De snelweg A7 bij Frieschepalen werd donderdagochtend in beide richtingen door de politie afgezet voor het doorgaande verkeer. De aanleiding hiervoor was een telekraan die volledig in brand stond.

De brand ging gepaard met meerdere ontploffingen waarbij brokken in het rond vlogen. Een brokstuk is te zien op foto 10 in het fotonieuws. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te doven. Ook werd een schuimbluskanon ingezet. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een klapband. De chauffeur raakte niet gewond.

Geen bluswater

De eerste brandweerploeg werd om 7.25 uur opgeroepen en de brandweer had grote moeite om de brand te bestrijden. Een uur later werden ook nog de ploegen van Surhuisterveen en Ureterp opgeroepen. Op dat moment was er geen bluswater meer om mee te blussen. Net voor 09.00 uur was de brand zo goed als uit. De telekraan is volledig verwoest.

Forse vertraging

Vanwege de afzetting ontstond er een mega lange file aan beide kanten op de A7. Om 08.15 uur was er al meer dan een uur vertraging vanaf Drachten-Centrum. Nadat de brand was geblust werd er in de richting van Groningen naar Drachten één rijstrook vrijgegeven. Het ingesloten verkeer in de richting van Groningen is uiteindelijk langs het incident geleid. Even na twaalf uur werd een rijstrook weer vrijgegeven voor het verkeer.

