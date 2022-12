Rechter tegen verdachte: “Politiemensen zijn niet van graniet”

wo 21 december 2022 16.10 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige inwoner van Bakkeveen ging er in zijn auto vandoor, toen de politie hem op 25 februari hem in het kader van een verkeerscontrole wilde aanhouden. "Ik raakte in paniek", zei de man tegen rechter Bert Dölle. Hij was bang dat hij naar de gevangenis moest.

Agenten beledigd

Zijn rijbewijs was geschorst, maar daar wist hijzelf niets van, beweerde de Bakkeveenster. Vanwege een vormfout werd hij op dat punt vrijgesproken. Maar de rechter vond dat wel bewezen kon worden dat hij een stopteken genegeerd had en dat hij de agenten die hem wilden aanhouden had beledigd door de nodige woorden met 'kanker’ te roepen en de agenten zelfs de ziekte toe te wensen.

Middelvinger opgestoken

Onder het rijden zou hij nog zijn middelvinger hebben opgestoken. Hij kon niet verder omdat hij een doodlopend straatje in reed. Toen probeerde hij nog te voet te ontkomen, maar de agenten waren sneller. Hij werd 'gepepperd’. Tijdens het omdoen van de boeien verzette hij zich en riep hij de scheldwoorden.

"Politie heeft geen tijd om in de berm te staan"

Hij was kwaad, merkte de Bakkeveenster op. Hij had het idee dat de politie hem moest hebben en in de gaten hield. In twee maanden tijd was hij zeven keer aangehouden. Dölle probeerde de man gerust te stellen: "Geloof me maar, de politie heeft echt geen tijd om in de berm te gaan staan en u op te wachten".

Vier weken cel

Achteraf schaamde de Bakkeveenster zich "dood". Hij heeft zich inmiddels aangemeld voor een behandeling, om te leren beter met zijn emoties om te gaan. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van vier weken plus een week voorwaardelijk. Ook zou de verdachte nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week uit moeten zitten.

"Geen mensen van graniet"

Mede door de vrijspraak voor het rijden zonder geldig rijbewijs maakte de rechter er een werkstraf van 60 uur van. De proeftijd van de voorwaardelijke celstraf werd met een jaar verlengd. Dölle nam het op voor de agenten die de nodige scheldwoorden over zich heen hadden gekregen. "Dat zijn geen mensen van graniet, zoiets blijft ook bij politiemensen hangen". De auto van de Bakkeveenster werd destijds in beslag genomen. Hij krijgt het voertuig terug.