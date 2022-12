Twee voertuigen in botsing voor inrit BP tankstation in Drachten

wo 21 december 2022 14.35 uur

DRACHTEN - Voor de inrit van het BP tankstation aan de Lauwers in Drachten zijn woensdagmiddag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Eén van de betrokken voertuigen kwam vanaf het kruispunt en wilde links afslaan richting het tankstation. Een naderende automobilist werd over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg.

De politie, handhaving en een ambulance werden om 14.21 uur opgeroepen. Door het ongeval ontstond er een file op de Lauwers. De vrouw in de VW Polo is kort gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De bestuurder van de Seat kwam met de schrik vrij.

Het was twee keer raak binnen een uur. Net voor dit ongeval vond er ook al een ongeval plaats. Ook hier was sprake van materiële schade. De betrokkenen waren bezig om de schadeformulieren in te vullen en zagen het tweede ongeval gebeuren.

