Harde woorden over nieuwbouwwijk De Tuinen

wo 21 december 2022 09.00 uur

DRACHTEN - Harde woorden vielen er dinsdagavond nog even in de raad van Smallingerland over de nieuwbouwplannen voor sociale huurwoningen aan de Stationsweg en De Tuinen in Drachten.

Het ging niet alleen om het feit dat de omwonenden overlast van het appartementencomplex voor starters en statushouders hebben, maar die overlast moet ook worden aangepakt. Ook de gemiste uitkoop van het bedrijventerrein pal naast de toekomstige nieuwbouwwijk kwam de wethouder op kritiek te staan.

VVD’er Marco Molhoek was in Het Debat zeer uitgesproken. Hij vindt dat het college een kans gemist heeft door niet actief de boer op te gaan en de zittende ondernemers te vragen om hun bedrijven te verkopen. Op de vrijkomende plek kunnen dan nieuwe woningen worden gebouwd. Voor de ondernemers is wel plek op de bedrijventerreinen langs rijksweg A7, is zijn idee. "U hebt een grote kans laten liggen . U moet anticiperen op dergelijke ontwikkelingen."

De opmerking schoot wethouder Robin Hartogh Heijs in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat de gemeente geen partij in de uitkoop van een bedrijventerrein moet zijn. Hij wil dat aan projectontwikkelaars overlaten. Volgens ELP-raadslid Chiel Bolt had zich dinsdagmiddag al eentje op het gemeentehuis gemeld. Hartogh Heijs: "Als de gemeente naar bedrijven toe stapt, dan gaat dat ontzettend veel geld kosten. Dat levert voor de ontwikkeling van zo’n project een voor de gemeente onoverzienbaar groot financieel risico op. De vrije markt kan hier uitstekend zijn eigen plan trekken."

Appartementencomplex

Het is woningcorporatie Accolade serieus om de overlast rondom het appartementencomplex aan De Tuinen aan te pakken, vertelde wethouder Hartogh Heijs. De woningcorporatie is "zich zeer bewust van de problemen". Ook wordt opgetreden tegen het afsteken van vuurwerk in het overkapte gedeelte. Er komt onder andere extra beveiliging. Volgens de wethouder lijken er de laatste tijd minder klachten te zijn, maar in het nieuwe jaar heeft hij een gesprek m et Accolade en buurtbewoners over de problematiek.

De raadsleden hamerden er op dat ze graag ook zo gauw mogelijk duidelijkheid willen over het verlengen van de vergunning voor het appartementencomplex. Wethouder Hartogh Heijs liet doorschemeren dat de buurt wellicht niet nog eens tien jaar (tot 2036) in de overlast hoeft te zitten, maar "misschien vijf jaar". Buurtbewoners en raadsleden willen dat de gemeente zich houdt aan de toegezegde termijn van tien jaar tot 2026. Daarna moet het wooncomplex verdwijnen.

Bouwoverlast

De verwachte bouwoverlast probeert Accolade ook te beperken door alle sociale huurwoningen in een keer te bouwen. Doel is om de buurtbewoners zo kort mogelijk in een bouwput te laten wonen met alle overlast van dien.