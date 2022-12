Ombudsman (m/v) Smallingerland kan los

wo 21 december 2022 08.00 uur

DRACHTEN - De nieuwe ombudsman of ombudsvrouw in Smallingerland krijgt de steun van alle gemeenteraadsleden. Tijdens Het Debat dinsdagavond toonde Roy Postma (D66) zich kritisch, omdat de onafhankelijkheid van de gemeente volgens hem onvoldoende is gewaarborgd.

Liever had hij gezien dat de nieuwe man of vrouw op eenzelfde wijze als de landelijke Ombudsman zou werken. Hij gebruikte het spreekwoord "Wiens brood met eet, die woord men spreekt" om aan te geven dat de onafhankelijkheid in Smallingerland niet vanzelfsprekend is.

De andere raadsleden zagen het probleem van de D66-fractie niet zo zeer. Wethouder Pieter van der Mark gaf aan dat de ombudsman of ombudsvrouw eerst aan de slag moet gaan. "Dan kun je kijken hoe het gaat. Het gaat om de praktijk. Het gaat er om dat geschillen tussen inwoners en gemeente worden vlotgetrokken. Niet alleen binnen het sociaal domein, maar over de volle breedte." Een evaluatie is er na twaalf en na achttien maanden.