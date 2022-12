Skatepark in Drachten opnieuw ingericht

di 20 december 2022 10.54 uur

DRACHTEN - De komende tijd gaat er hard gewerkt worden om het skatepark in Drachten opnieuw in te richten. De gemeente Smallingerland heeft SkateOn skateparks de gunning verleend. Zij zullen de skatevoorziening in het Slingepark gaan aanpakken.

Samen met de skategemeenschap wordt hun winnende sfeerimpressie verder uitgewerkt. De skategemeenschap, waaronder Johannes van der Sluis en Michiel Witteveen speelden een belangrijke rol in het proces. Ook de MOS (Maatschappelijk Onderneming Smallingerland) heeft hierbij geholpen.

Naar verwachting zal de herinrichting van het skatepark in mei 2023 klaar zijn. Het is alleen nog afwachten of ook het weer mee gaat werken.