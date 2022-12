Bejaarde vrouw (83) opgelicht voor 17.500 euro

ma 19 december 2022 18.35 uur

BAKKEVEEN - Een 83-jarige vrouw uit Bakkeveen is maandag voor 17.500 euro opgelicht. Dat gebeurde omstreeks 11.30 uur aan de Mjumsterwei in haar woonplaats.

De oplichters deden zich voor als zogenaamde medewerkers van de Rabobank. De oplichter kwam bij de vrouw thuis langs en hij had een e-reader bij zich. Hij heeft ter plaatse het geld overgemaakt naar een (buitenlandse rekening). Na het bezoek werd het slachtoffer gebeld door een andere zogenaamde bankmedewerker.

De jongeman die langskwam was tussen de 20 en 30 jaar oud en sprak goed Nederlands. Hij had donkerblond haar en droeg een shirt/trui met een lichte kleur met opdruk.

De bejaarde vrouw was niet het enige slachtoffer. Aan de Greate Kamp was vorige week ook twee jongemannen actief. Bij dit tweede slachtoffer was één achter het slachtoffer aan gelopen en had hij de pas uit haar portemonnee ontvreemd. Het slachtoffer werd daarna gebeld over het feit dat haar pasje weg was. Uit paniek gaf ze haar pincode waarna er veel geld van haar spaarrekening is gehaald.

De 83-jarige vrouw heeft in elk geval aangifte bij de politie gedaan. Meer weten over deze oplichting? Klik hier voor meer informatie.