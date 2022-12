Politie houdt man aan die nog 50 dagen moet zitten

za 17 december 2022 17.36 uur

HOUTIGEHAGE - Het wordt een eenzame kerst voor een 46-jarige man zonder vaste woon- en verblijfsplaats. Vrijdag rond 9.00 uur werd hij aangehouden op It Grien in Houtigehage. Hij had nog een celstraf van 50 dagen open staan.

De man was eerder veroordeeld, maar hij had zich hiervoor nog niet gemeld. De politie heeft hem ingesloten om zijn straf uit te zitten. Hij zal de feestdagen dus in de gevangenis doorbrengen.