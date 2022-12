Regiofinale FIRST LEGO League in Drachten

vr 16 december 2022 16.45 uur

DRACHTEN - Vrijdag vond één van de regiofinales van de FIRST LEGO League plaats bij CSG Liudger Raai in Drachten. Achttien wedstrijdteams streden om een plek in de landelijke finale.

Team Sleep Energy van het Linde College uit Wolvega ging met de hoofdprijs naar huis en team The Brickbros van het Stellingwerf College werd tweede. Beide teams hebben zich geplaatst voor de landelijke finale.

FIRST LEGO League

De FIRST LEGO League is een wedstrijd die jongeren in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie aan de hand van verschillende opdrachten te onderzoeken. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Dit jaar was dat SUPERPOWERED.

Regiofinale

De leerlingen hebben zich afgelopen maanden in teamverband voorbereid op de regiofinale. De regiofinale bestaat altijd uit vier onderdelen: het bedenken en presenteren van een innovatieve oplossing gekoppeld aan het centrale thema, het bouwen van een robot, het uitvoeren van missies met de robot in de wedstrijdarena en core values (21e-eeuwse vaardigheden). Ter ontspanning konden de deelnemers in het technasiumlokaal van CSG Liudger Raai deelnemen aan diverse doe-activiteiten; van een autosimulator, Xbox, green screen en VR-brillen tot het opwekken van energie met een waterstoffiets.

Vakjury

De teams werden door een vakjury op vier onderdelen beoordeeld: een presentatie over het centrale thema, missies met een legorobot in de wedstrijdarena, robottechniek en teamwork. In de jury zaten medewerkers van Circulair Friesland, Van Wijnen, Ventura Systems, BD Kiestra, Sparck Technologies, Gasunie, Omrin, NHL Stenden Hogeschool en ROC Friese Poort.

NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en CSG Liudger organiseren twee regiofinales. Op zaterdag 21 januari vindt de tweede regiofinale plaats bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In totaal mogen vier teams uit Friesland door naar de landelijke finale. Waar en wanneer de landelijke finale plaatsvindt, is nog onbekend.