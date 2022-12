Brand verwoest bestelbus; brandstichting niet uitgesloten

vr 16 december 2022 04.33 uur

DRACHTEN - Aan de Hagewyk in Drachten is vrijdag in alle vroegte een bestelbus in vlammen op gegaan. Rond 3.10 uur werd de brandweer opgeroepen. Eenmaal ter plaatse stond de bus al volledig in brand.

De spuitgasten hebben de bus geblust. De ter plaatse gekomen politie heeft de bus met lint afgezet, aangezien brandstichting niet wordt uitgesloten. Eerder deze week ging elders in de wijk nog een conifeer in vlammen op.

Het voertuig scheen al lange tijd geparkeerd te staan op deze plek. Volgens de eigenaar zou het busje binnenkort naar de sloop gaan, omdat deze het niet meer waard was om te repareren.

