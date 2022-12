Doorrijder na ongeval op Weibuorren in Ureterp

wo 14 december 2022 23.37 uur

URETERP - Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een man op de Weibuorren in Ureterp. Het slachtoffer werd woensdag omstreeks 22.55 uur aangereden ter hoogte van cafetaria It Alde Ste.

Twee ambulances kwamen ter plaatse voor het slachtoffer. Per helikopter kwam ook het Mobiel Medisch Team ter plaatse. De heli landde tussen de Mounleane en Dokter Prakkenleane. Uiteindelijk is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Meerdere politiewagens werden opgeroepen om op zoek te gaan naar de doorrijder. De bestuurder kwam vanaf Bakkeveen en is na de aanrijding doorgereden richting Drachten. Het voertuig zou bovendien een kentekenplaat missen na de aanrijding.

Niet veel later werd door de politie het voertuig aangetroffen. Daarnaast vonden zij ook de bestuurder van het voertuig. Deze is door de politie aangehouden. De VOA (Verkeers Ongeval Analyse) is ter plaatse gekomen om te zoeken naar sporen. Daarnaast gingen agenten op zoek naar camera's rondom de plek van het ongeval voor de bewijslast.

