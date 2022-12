Boeren laten van zich horen bij ledendag LTO Noord

wo 14 december 2022 10.55 uur

DRACHTEN - In de Lawei in Drachten werd woensdagmorgen de ledendag van LTO Noord gehouden. Een aantal boeren greep dat moment aan om van zich te laten horen. Meer dan 20 trekkers parkeerden op en om de Drachtster schouwburg.

Thema van de ledendag dit jaar was "Toekomst: Hoe dan?" Een aantal sprekers was uitgenodigd om te praten over de toekomst van boeren en tuinders. Onder hen ook minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema. Hij kwam aan via de achterzijde, maar wou per se nog even langs de boeren die voor de Lawei stonden.

Het protest verliep zonder al te veel bijzonderheden. Het verkeer op de rotonde aan het Laweiplein ondervond geen hinder. De sfeer dreigde even om te slaan toen en agent een kentekenplaat uit een trekker pakte om deze te bekijken. Daar waren de aanwezige boeren niet van gediend. Het liep met een sisser af. Vanuit de lucht hield de politie de situatie met een drone in de gaten.

