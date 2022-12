Foutje van politie: drankrijder vrijgesproken van weigeren bloedproef

ma 12 december 2022 11.55 uur

LEEUWARDEN - Een 66-jarige inwoner van Houtigehage, die begin juli beschonken achter het stuur had gezeten en maandag voor moest komen wegens het weigeren van een bloedproef, kwam met de schrik vrij. Door een fout van de politie liep de man met een vrijspraak op zak de deur uit.

Met drank op gereden

De Houtigehaagster gaf tegenover de politierechter ruiterlijk toe dat hij op 5 juli met drank op had gereden. Hij was op een feestje bij de buurman geweest, hij had bier gedronken en was vervolgens toch in de auto gestapt. Het was hem allemaal een beetje ontkomen, beweerde de verdachte.

Flesjes van 12 procent

Op het feestje had hij eerst een paar 'gewone' biertjes gehad, daarna zou hij ongemerkt ook nog een paar flesjes van 12 procent hebben genuttigd. Hij was naar eigen zeggen zover heen dat hij de situatie niet goed kon inschatten. Hij beweerde dat hij "in een vlaag van verstandsverbijstering" was gaan autorijden.

Vervelend en verbaal agressief

De politie zag hem vervolgens slingerend over de weg rijden. Volgens de agenten was de Houtigehaagster vervelend en verbaal agressief. Hij weigerde te blazen en stond erop dat er een bloedonderzoek moest plaatsvinden. Toen op het bureau in Burgum de arts verscheen die het bloedonderzoek zou gaan doen, was de Houtigehaagster opnieuw obstinaat.

Eis: boete en rijontzegging

Hij sloeg wild om zich heen en zei dat de arts een Duitser was die hem met de spuit wilde doodmaken. De agenten werden uitgescholden voor nazi's. Voor die beledigingen hoefde de Houtigehaagster maandag niet voor te komen, wel voor het weigeren van de bloedproef. Voor dat feit eiste de officier van justitie een boete van 1000 euro en een rijontzegging van 9 maanden.

Gegronde medische reden

De politierechter sprak de Houtigehaagster vrij. De rechter stelde dat er volgens de wet alleen een bloedonderzoek had mogen plaatsvinden als er een gegronde medische reden was, of als het blazen op het ademanalyseapparaat was mislukt.

De rechter kon niet uit het dossier halen dat de verdachte in ieder geval een poging had gedaan om te blazen. "Er was geen reden om over te gaan tot het bloedonderzoek en de verdachte heeft daarvoor ook geen toestemming gegeven", aldus de rechter. Omdat de politie niet volgens het boekje had gehandeld, werd de Houtigehaagster vrijgesproken van het weigeren van een bloedproef.