Brand in coniferenhaag in Drachten

ma 12 december 2022 05.39 uur

DRACHTEN - Een oplettende buurman ontdekte maandagochtend in alle vroegte een beginnende conifeer brand. Hij zag rond 4.45 uur de coniferen in de achtertuin van een woning aan de Knobben in Drachten in brand staan. Hij belde de brandweer en wou het eerst nog met een emmer blussen, maar daar was het al te groot voor.

De brandweer van Drachten wist te voorkomen dat de hele haag in vlammen op ging. Afgelopen maand waren er meerdere nachtelijke branden in deze wijk. Een autobrand aan de Warande, een autobrand aan de Stelpswyk en een aanhanger aan de Sint Jansberg ging in vlammen op.

