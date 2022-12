Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening

za 10 december 2022 10.36 uur

DRACHTEN - Vanaf 12 december is Carins te vinden op een nieuwe locatie aan het Moleneind Noordzijde 56. Het is maar 350 meter verwijderd van de oude locatie. Ook het nieuwe gebouw is gelegen aan de Drachtstervaart in het centrum van Drachten.

Carins is en blijft de plek voor informatie, hulp en ondersteuning in Smallingerland. Inwoners uit de gemeente kunnen bij Carins terecht met vragen over wonen, welzijn & meedoen, over opvoeden & opgroeien en over schuld & financiën. Carins voert voor de gemeente Smallingerland de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en schuldhulpverlening uit. "Wij helpen inwoners zo zelfstandig mogelijk, op eigen kracht, hun leven in te richten. We helpen jou op weg als het je zelf even niet lukt."

Hoe werkt Carins

Advies van Carins is gratis. Stel dus gerust je vraag. Dit kan via Carins.nl of door te bellen of te mailen. Na een telefonisch gesprek wordt een afspraak gemaakt als dat nodig is. "Tijdens het huisbezoek bekijken we samen wat er aan de hand is en hoe dit opgelost kan worden. Hierin denken we mee en vinden samen overzicht. Stap één is altijd dat we onder­zoeken wat je zelf kunt doen, samen met familie, vrienden of buren. Als het passender is, scha­kelen we de hulp van anderen in. Als het tot een hulpvraag komt, maken we samen een plan." aldus Carins. Het doel van dit onder­steuningsplan is altijd dat je zo snel mogelijk weer zelf de touwtjes in handen kunt nemen. In de tussentijd loopt Carins met je mee.

Contact met Carins

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen. Via Carins.nl kun je online het webformulier invullen. Bellen doe je via telefoonnummer 088 - 50 65 400 of mail naar contact@carins.nl. Je kunt uiteraard ook langskomen aan het Moleneind NZ 56 in Drachten tussen 8.30 en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.