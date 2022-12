Leeuwarder belt 80 keer met alarmnummer 112

vr 09 december 2022 09.21 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige man uit Leeuwarden presenteerde het donderdagavond om 80 keer 112 te bellen. Hij deed dit tussen 21.35 uur en 0.00 uur. Hij deed valse meldingen en bedreigde de centralisten ook nog een keer.

De politie van Leeuwarden is op zoek gegaan naar de man en hij werd aangetroffen op de Zuiderstraat in de stad. De verdachte is ingesloten en het onderzoek is gaande. Er wordt aangifte gedaan voor het valselijk gebruik maken van het landelijke alarmnummer.