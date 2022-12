Overkapping in brand achter woning in Drachten

vr 09 december 2022 06.12 uur

DRACHTEN - In een tuin achter een woning aan de Kletsterlaan in Drachten is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote overkapping in brand gevlogen. De brandweerlieden werden om 05.30 uur opgeroepen. Omdat de overkapping grenst aan diverse andere schuurtjes en overkappingen werd er opgeschaald naar middelbrand.

Het betrof een uitslaande brand en er kwam veel rook vrij. Brandweerlieden van Drachten en Beetsterzwaag hebben de brand geblust. Tijdens het incident werd de weg afgesloten. Over de oorzaak is niks bekend. De schade door de brand is aanzienlijk.

