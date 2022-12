Natuurman Johan de Jong (81) overleden

do 08 december 2022 22.52 uur

URETERP - Johan de Jong uit Ureterp (81) is overleden. De Kerkuilen Werkgroep Nederland maakte dat donderdagavond bekend op Facebook. "Het is onmogelijk om Johan te vergeten, zijn levenswerk was immers het beschermen van de kerkuil in al zijn facetten...." De Jong was al langere tijd ziek.

Johan de Jong was biologieleraar op het Drachtster Lyceum in Drachten en hij werd de landelijke autoriteit op het gebied van kerkuilen. Hij schreef vier boeken over de uil en is zowel nationaal als internationaal onderscheiden voor zijn onderzoek en inzet voor de kerkuil. De Jong was ook verantwoordelijk voor de plaatsing van palen langs de Centrale As en de A7 voor de uil.