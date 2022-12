Bewoners Wierum zitten met angst thuis door vuurwerk-terreur

do 08 december 2022 22.00 uur

WIERUM - Bewoners aan de Snikke en de Thomas Jellesstrjitte in Wierum ervaren al jarenlang terreur van vuurwerk gooiende jongeren in het dorp. Veel bewoners ervaren angst en durven niet in het openbaar hierover te spreken.

Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân was er donderdagavond één Wierumer die de moed had om de terreur in het dorp bespreekbaar te maken. Ze deed dit namens meerdere inwoners van Wierum. "Onze bewoners zijn hier niet omdat ze bang zijn voor nog meer pesterijen en groot vuurwerk voor hun huizen...."

Weken lang knallen

Al zeker zes jaar wordt er in de laatste weken van het jaar enorme overlast ervaren. Jongeren gooien met zwaar vuurwerk en al weken vooraf aan de jaarwisseling bezig met carbidschieten. Ook dit jaar werd burgemeester Johannes Kramer gevraagd om een oplossing maar die is er tot op heden niet gekomen.

Vuurwerk vanuit het raam

De inspreekster vertelde de raadsleden dat er dit jaar een nieuwe trend was waarbij vuurwerk vanuit het raam naar de overburen wordt gegooid. Bij één huis sneuvelde zelfs een raam door een implosie nadat er met carbid werd geschoten. Andere huizen liepen beschadigde ruiten op. Sommige mensen zijn genoodzaakt om voor de kerst hun dieren weg te brengen naar een dierenpension, andere mensen vluchten zelf weg "Een normale kerst hebben wij niet meer gehad, ze knallen wanneer zij dat willen..."

Even rustig

Burgemeester Kramer heeft een paar jaar terug al hulpverleners naar het dorp gestuurd om met alle bewoners te praten. Het werd daarna even rustig maar sinds twee jaar zijn de problemen weer in alle hevigheid teruggekomen. De buurtbewoners betreuren het dat de politie niet komt als er gebeld wordt terwijl de straat soms wit staat van de rook van afgestoken vuurwerk.

De gemeenteraad werd verzocht om samen met de burgemeester en de politie tot een oplossing te komen. Enkele raadsleden lieten weten dat ze geschokt waren door het verhaal. Ze beloofden dat ze ermee aan de slag zouden gaan.

Gedragsprobleem

Burgemeester Kramer liet in een reactie weten dat het vooral een gedragsprobleem betreft in Wierum. "Se gean gewoan troch..." Het carbid is legaal te verkrijgen. Hij wist wel te melden dat in Blije een illegale carbidschieter op heterdaad door de politie is aangehouden. Hij liet weten dat ze met elkaar in gesprek willen gaan met de gedupeerde bewoners. Kramer baalt dat het nu na twee jaar weer helemaal mis gaat in Wierum.