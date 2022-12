Dronken automobilist rijdt in het Polderhoofdkanaal

do 08 december 2022 19.39 uur

NIJ BEETS - Een dronken automobilist is donderdagavond door een buurman uit het Polderhoofdkanaal bij Nij Beets gered. De bestuurder verliet een erf aan de Kanaelwei Noard en zag kennelijk te laat dat hij al op de weg reed. Een seconde later plonsde hij met zijn auto in het kanaal.

Een buurman wist de bestuurder op het droge te helpen. Hij gaf hem een hand terwijl hij nog in het water zwom. Hij is op de wal getrokken.

De brandweer was om 18.55 uur ook al gealarmeerd. De brandweerlieden zijn nog wel ter plaatse gekomen maar de man was op dat moment al uit het water. Hij kwam met de schrik vrij en hij is later meegenomen door de politie naar het bureau nadat hij een blaastest had gedaan. Vanaf het erf waren slingerende sporen ook stille getuige van het rijgedrag.

De brandweer heeft berger Tolman nog geholpen om het voertuig te bergen.

