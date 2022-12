Smallingerland worstelt met boze buurtbewoners

DRACHTEN - Smallingerland buigt zich over twee weken opnieuw over het raadsvoorstel voor de nieuwbouw van 385 sociale huurwoningen aan de Stationsweg-De Tuinen in Drachten. Omwonenden van It Paradyske pleiten voor zo weinig mogelijk overlast tijdens de bouw, die in fases wordt uitgevoerd en jarenlang kan duren. Onduidelijkheid bestaat ook over de milieugevolgen van het aangrenzende bedrijventerrein.

Tussendoor speelt de discussie over de overlast van jongeren en statushouders in het appartementengebouw aan de Stationsstraat, dat volgens afspraken met een eerdere wethouder uiterlijk tot 2026 zou blijven staan. Nu al wordt geopperd dat eigenaar en verhuurder woningcorporatie Accolade het gebouw misschien tien jaar langer mag gebruiken.

Uiteindelijk zouden op die plek ook sociale huurwoningen moeten komen. De discussie in de gemeenteraad had een schorsing nodig voordat de raad besloot een aantal zaken nog goed op een rijtje te zetten.

Bedrijventerrein

Een totaalplan voor het hele gebied is niet goed haalbaar, vertelde wethouder Robin Hartogh Heys. Het eerste plan met woningen kan nu alvast worden gerealiseerd, maar nieuwbouw van woningen op het bedrijventerrein is nog ver weg. "Daar kunnen we niet op wachten", aldus Hartogh Heys.

Diverse betrokken ondernemers zouden hun bedrijf en de grond wel willen verkopen, maar voordat alle neuzen dezelfde kant op staan "zijn we jaren verder". Bovendien zouden ze dan met een projectontwikkelaar nieuwbouwplannen voor woningen moeten maken.

Niet gehoord

Buurtbewoners voelen zich niet gehoord, vertelde PvdA-raadslid Zahraa Al Sa-raaj. "De wijk maakt zich zorgen over de jarenlange bouwoverlast. De mensen zijn niet tegen woningbouw, maar willen niet dat hun woongenot er zo lang onder lijdt." Andere raadsleden schaarden zich achter dat standpunt. Chiel Bolt (ELP): "We moeten het goed regelen om zoveel mogelijk overlast voor de buurtbewoners tegen te gaan".