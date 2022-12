Geen extra controle woningen arbeidsmigranten

wo 07 december 2022 13.52 uur

DRACHTEN - Handhavers in Smallingerland gaan niet nog eens extra controleren bij overlast rond woningen waar arbeidsmigranten woningen. De fractie van de Socialistische Partij (SP) vroeg daar dinsdagavond tijdens Het Debat om. Raadslid André van Leeuwen was ongerust geraakt na een televisie-uitzending over toezicht en controle op arbeidsmigranten. Hij wil dat de gemeente wordt ingeschakeld naast de Stichting Normering Flexwonen, die daar landelijk verantwoordelijk voor is.

Op de PvdA na, die steun aan het amendement van de SP gaf, vonden alle raadsfracties dat er voldoende mogelijkheden tot controle zijn. Daar hoeft de gemeente niet nog eens bovenop te zitten, was de strekking van de betogen. De Algemene Politieverordening geeft ook handvatten als er overlast is, aldus de raadsleden, maar André van Leeuwen wil dat ook actief "achter de voordeur" wordt gecontroleerd.

Het SP-raadslid pleitte voor goede huisvesting voor de grote aantallen arbeidsmigranten, die onder andere in het Innovatiecluster in Drachten werken. De buitenlandse medewerkers van een groep samenwerkende hightechbedrijven wonen verspreid in Noord-Nederland. Het SP-raadslid kent zelf een tiental van hen. Een aantal woont in "een vakantieachtig park ergens achter Veendam", vertelde hij. Anderen rijden dagelijks anderhalf uur heen en anderhalf uur terug om in Drachten aan het werk te kunnen. "Werkgevers hebben met lage lonen de lusten en de samenleving krijgt met het regelen van de woningen de lasten."

De raadsleden praatten voor de tweede keer over het beleid voor kamerverhuur en het splitsen van woningen. Een reeks van opmerkingen en kritiek uit de gemeenteraad is in het nieuwe voorstel verwerkt. De opzet stemde de meeste raadsfracties tot tevredenheid. "We zijn heel tevreden. Hier kunnen we mee uit de voeten", complimenteerde onder andere Roy Postam (D66) het college.