Groen licht acht starterswoningen Boornbergum

wo 07 december 2022 13.50 uur

BOORNBERGUM - Acht starterswoningen aan de Titelroas in Boarnbergum kunnen worden gebouwd. De gemeenteraad van Smallingerland gaf dinsdagavond groen licht. De woningen voldoen niet aan de eisen van welstand, waardoor een wijziging van de gemeentelijke regels nodig was. In de toekomst kunnen op de betreffende locatie nog meer woningen worden gebouwd.

De nul-op-de-meter-woningen kunnen in steen worden gebouwd. Eerder had de PvdA gevraagd om nieuwe woningen vooral in hout uit te voeren, maar dat verzoek kwam royaal binnen nadat de woningbouwers hun plannen voor Boornbergum hadden ingediend. "Daar konden we nu nog niet naar vragen, maar dat doen we in de toekomst wel", reageerde wethouder Robin Hartogh Heys op vragen van de socialisten.