Ombudsman Smallingerland krijgt zat werk

wo 07 december 2022 11.33 uur

DRACHTEN - De nieuwe ombudsman (m/v) van Smallingerland kan rekenen op een regelmatige aanvoer van klachten van de Adviesraad Sociaal Domein. De raad behandelt maandelijkse een reeks aan klachten van inwoners over jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, deelname aan de arbeidsmarkt en andere sociale onderwerpen. "We proberen de mensen te helpen om hun weg in het gemeentehuis te vinden, maar nu kunnen we ze naar de ombudsman doorverwijzen", aldus Jan van Kampen van de adviesraad dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel.

"We zijn verheugd dat nu eindelijk een externe ombudsman wordt aangesteld", hield Van Kampen de raadsleden voor. Smallingerland kent geen klachtencommissies en de adviesraad behandelt geen individuele klachten. Van Kampen zei ook blij te zijn met een uitspraak in het raadsvoorstel om de ombudsman te benoemen. Daarin staat dat Smallingerland een organisatie is, waar "mensen voorop staan en niet de regels".

De nieuwe ombudsfunctionaris helpt inwoners, die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ook moet hij of zij ze daarna weer met de gemeente in contact brengen. De gemeente wil van alle gevallen leren. De ombudsman mag advies voor verbeteringen geven. De gemeenteraad wordt tweemaal per jaar geïnformeerd.

Aan de evaluaties wil Van Kampen graag meedoen. "Onze adviesraad heeft veertien ervaringsdeskundigen. We staan midden tussen de inwoners." Specifieke functie-eisen heeft hij niet. De gemeente heeft al een aantal op tafel gelegd, die op zich voldoen. Hij of zij moet de Friese taal verstaan en eventueel spreken. Het zou mooi zijn al een inwoner van Smallingerland de functie krijgt, maar dat hoeft niet per sé, aldus Van Kampen.