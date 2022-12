Smallingerland: Woodbrookers snel sluiten

wo 07 december 2022 11.31 uur

DRACHTEN - De gesloten jeugdinstelling Woodbrookers in Kortehemmen moet zo snel mogelijk worden gesloten. Dat vindt de gemeente Smallingerland. Wethouder Pieter van der Zwan zei dinsdagavond de druk bij de verantwoordelijke instanties, waaronder Jeugdhulp Friesland, op te voeren. De instelling staat vanwege uiteenlopende misstanden momenteel volop in de schijnwerpers.

Nog voor de kerst hoopt Van der Zwan een gesprek met Jeugdhulp Friesland en het Sociaal Domein Friesland over de problematiek in Kortehemmen te hebben. Naar aanleiding van de misstanden geldt inmiddels een opnamestop voor nieuwe cliënten tot 14 december 2022. "De vraag is wat er daarna gebeurt. De gemeente is niet als eerste aan zet. Meerdere partners buigen zich daarover", aldus Van der Zwan, die op de landelijke ontwikkelingen rondom jeugdhulp wees. Daarin wordt al gekeken naar kleinschalige woonvormen en thuishulp.

"Het gaat niet alleen om de calamiteiten waar we nu tegenaan lopen. In heel Nederland zijn ontwikkelingen gaande om de situatie te verbeteren. We willen minder instroom in gespecialiseerde jeugdinstellingen, zoals Woodbrookers. We moeten voorkomen dat kinderen van behandelaar naar behandelaar worden rondgepompt."

Samen met de zeventien andere Friese gemeenten werkt Smallingerland al aan oplossingen. Aanleiding is ook de Kamerbrief van de staatssecretaris in juni 2022, waarin het sluiten van gesloten jeugdinstellingen wordt aangekondigd. Wat het college van burgemeester en wethouders in Smallingerland betreft, wordt die wijziging in het huidige jeugdbeleid zo snel mogelijk doorgevoerd.

Van der Zwan kwam met zijn reactie naar aanleiding van raadsvragen van Willem Cnossen van de ChristenUnie. "De situatie in Kortehemmen ligt ons na aan het hart. We hopen snel op een oplossing. We zijn blij met de volle aandacht en dat de druk nu wordt opgevoerd. We willen niet dat jonge burgers in Smallingerland de dupe worden van grensoverschrijdend gedrag, worden blootgesteld aan criminele activiteiten en aan medewerkers die op vele manieren dreigen tekort te schieten."

