Kruising Quatrebras blijft 'dicht' tussen kerst en jaarwisseling

di 06 december 2022 15.35 uur

NOARDBURGUM - De kruising Quatrebras wordt tijdens de jaarwisseling niet tijdelijk geopend voor al het verkeer. De eerste fase (aan de zuidzijde) is naar verwachting voor de kerstdagen afgerond. Op maandag 9 januari wordt gestart met de tweede aan de noordzijde.

Vanwege de werkzaamheden is er alleen doorgaand verkeer mogelijk tussen Hurdegaryp en Noardburgum. Het verkeer tussen Burgum en Feanwâlden wordt omgeleid met uitzondering van de lijndiensten.

Als gevolg van de omleiding is er vooral op de Zomerweg een enorme toename van verkeer. Ingrid Sobel van de provincie Fryslân laat weten dat de huidige omleidingsroute van kracht blijft. "We hebben gekeken naar mogelijkheden om het kruispunt tijdens de kerstvakantie (gedeeltelijk) te openen voor verkeer, maar dat levert gevaarlijke situaties op, omdat de verkeerslichten nog niet werken. We begrijpen dat dit erg vervelend is voor de omgeving, maar de veiligheid gaat voor."

Nadat er op 9 januari weer is begonnen met het werk aan de noordkant, verwacht de provincie dat er nog acht weken nodig zijn. Daarna zal de weg geasfalteerd worden. "Op zijn vroegst kan de weg dan halverwege maart weer open voor verkeer. Dat is onder voorbehoud van het weer. Vorst in de grond kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen." aldus Sobel van de provincie Fryslân.