Pakketbezorger en auto betrokken bij ongeval in Rottevalle

di 06 december 2022 10.05 uur

ROTTEVALLE - Op de kruising van de Rydwei met de Bosk in Rottevalle waren dinsdag een pakketbezorger van GLS en een automobiliste betrokken bij een ongeval. Ze kwamen vermoedelijk net met elkaar in botsing.

Waarschijnlijk reed de bezorger de weg op en week de automobiliste - die over de Rydwei reed, vervolgens uit. Zij kwam met haar auto op de kop tot stilstand. Of de twee voertuigen elkaar daadwerkelijk raakten, is onbekend.

De vrouw in de auto raakte lichtgewond, een ambulance kwam voor haar ter plaatse. Zij is later door familie opgehaald. Zowel de politie als een ambulance werden om 9.37 uur opgeroepen voor het ongeval.

