Julia stopt met sportschool in Harkema

ma 05 december 2022 14.50 uur

HARKEMA - Julia de Clerck stopt met haar sportschool aan de Bolster in Harkema. Ze gaat in het nieuwe jaar op een andere manier verder met haar afslankinstituut.

"Door de pandemie, de energiecrisis en de dure boodschappen kreeg ik minder aanmeldingen dan voorheen. Ook mijn energiekosten gaan stijgen, daarom had ik het lidmaatschapsgeld evenredig omhoog moeten brengen. Ik zie hier geen draagvlak voor. ledereen heeft het financieel al zo moeilijk omdat alles omhoog gaat." zo schrijft Julia in een brief aan alle leden.

Ze gaat in 2023 verder vanaf twee andere adressen in Harkema en Groningen met haar dieetclub 'leefstijl met Julia'. Het is mogelijk om wekelijks langs te komen voor een weegmoment en het weegmenu en leefstijltips. De nieuwe formule staat op de website www.juliadeclerck.nl. De sportlessen in Harkema gaan door tot aan 23 december.