Huis van de maand: Geawei 13 te Augustinusga

zo 04 december 2022 18.21 uur

AUGUSTINUSGA - Bent u op zoek naar een buitengewoon royaal familiehuis, met een luxe buitenleven, een oprit aan de achterzijde én een eigen vrijstaande garagebox? Alsof dit alles niet genoeg is, is hier nog veel meer te vinden; zo is er een eigen hobbyruimte in de achtertuin welke omgebouwd is tot een heuse luxe tuinkamer, is het huis uitgebouwd met een lichtovergoten woonkeuken waar je "U" tegen zegt en is er een extreme hoeveelheid aan zonne-energie aanwezig. Meer weten? Lees dan snel verder!

Dit prachtige geheel dateert uit ca. 1905 en heeft dus ook zeker de karakteristieke punten, maar het onderhoudsniveau is compleet van nu. Een bijzonder geheel dus. Het geheel staat op maar liefst ca. 635 m2 eigen grond en bezit het zuinige C-energielabel.

Indien u met weinig extra kosten de vloer en de muren nog extra oppakt, dan stijgt het label zeer gemakkelijk naar het donkergroene! Ook is een warmtepomp een optie met de grote hoeveelheid aan aanwezige zonne-energie (2021 geplaatst, ca. 6.700 KWh opbrengst).

De buitenkamer is gesitueerd in de achtertuin en is van allerlei gemakken voorzien. Ook kan deze ruimte uiteraard gebruikt worden als bijvoorbeeld berging of veranda. Aan de achterzijde is tevens een eigen garagebox aanwezig.

In deze woning geniet u, door de royale maatvoering van het oorspronkelijke huis én de zeer royale aanbouw van maar liefst 221m2 woonoppervlakte. Ook is er een inpandige, aangebouwde schuur aanwezig van ca. 29m2. De luxe buitenkamer is totaal ca. 30m2 groot.

Begane grond:

Hal/entree met meterkast en travertin vloer; licht overgoten woonkeuken met dubbele openslaande tuindeuren; inbouwkeuken (ca. 40m2) en kookeiland; woonkamer met suitedeuren, balkenplafond en warme hardhouten Jatoba vloer; slaapkamer/voorkamer met balkenplafond, warme hardhouten vloer en sfeervolle vitrineberging; bijkeuken met witgoedaansluitingen en cv-opstelling. Grote berging/garage met uitgebreide hoogte voor bijvoorbeeld een extra verdieping en/of een autobrug; moderne toiletruimte met wandcloset.

1e etage:

Hardhouten trap naar overloop; 3 zeer royale tweepersoonsslaapkamers (ca. 19m2, 18m2 en 15m2), waarvan de ouderslaapkamer voorzien is van een vaste inloopkast. De luxe badkamer is voorzien van een sauna, inloopdouche, dubbele wastafel met meubel, wandcloset en ligbad met whirlpool en bubbels.

2e etage:

Vlizotrap naar zolder.

Buiten:

Keurig aangelegde, sierlijke en onderhoudsarme voor- en achtertuin met zonneterrassen, gazon en heel veel privacy. De oprit is gesitueerd aan de achterzijde bij de Tsjerkepaed. Ook staat hier de garagebox.

Wilt u meer weten over deze verrassend ruime, luxe en complete woning aan de Geawei 13 te Augustinusga? De Flexibele Makelaar ziet u graag tijdens een vrijblijvende bezichtiging bij deze woning. Klik hier voor meer informatie over deze woning.