Uitslaande brand in dak van woning in Ureterp

zo 04 december 2022 02.19 uur

URETERP - In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in een woning aan de Boerestreek in Ureterp. Er werd meteen opgeschaald omdat de vlammen uit het dak sloegen. Volgens de brandweer was er niemand meer in de woning aanwezig.

Omdat de toegangsweg naar de woning smal is konden brandweerwagens slechts beperkt naast de woning komen. Zo kon bijvoorbeeld de hoogwerker van brandweer Drachten niet ter plaatse komen. Door middel van een binnenaanval hebben de spuitgasten geprobeerd schade aan de woning zoveel mogelijk te beperken.

Door kordaat ingrijpen van de brandweerlieden was de brand vrij snel onder controle. Naast de binnenaanvaal werd er ook van buitenaf geblust. Toch kon de brandweer niet voorkomen dat de woning flink beschadigd raakte door de brand.

