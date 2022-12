Zestienjarige voor de rechter voor beroving bejaarde vrouw (87)

za 03 december 2022 21.51 uur

DRACHTEN - Een zestienjarige jongen uit Ter Apel moet deze week voorkomen bij de kinderrechter in Leeuwarden. De jongeman wordt verdacht van de beroving van een 87-jarige bejaarde vrouw in een scootmobiel.

De hondsbrutale beroving vond op 24 augustus van dit jaar plaats op het Van Knobeldorffpein in Drachten. De 87-jarige vrouw in een scootmobiel werd op die dag van haar sieraden beroofd.

Het slachtoffer had twee jongens gevraagd om de deur te openen en ze werd vervolgens beroofd van een gouden halsketting. Een arm werd om haar nek gelegd en daarna werd de halsketting met kracht van haar nek getrokken.

De twee jongens sloegen op de vlucht en de politie wist later de zestienjarige jongen aan te houden. Hij zit sinds die tijd achter de tralies.

De verdachte moest dinsdag voorkomen in een zogenaamde pro-forma rechtszaak op de rechtbank in Leeuwarden. Omdat de verdachte minderjarig is, is deze rechtszaak niet openbaar.