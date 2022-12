Vuur uit houtkachel slaat door naar dak

za 03 december 2022 14.58 uur

NIJ BEETS - De brandweer moest zaterdagmiddag uitrukken voor een dakbrand in een schuur aan de Doarpsstrjitte in Nij Beets. De brandweerlieden werden om 13.38 uur opgeroepen.

In een schuur was er brand ontstaan in het dak. Het vuur was op een of andere manier overgeslagen via de houtkachel. Bij aankomst van de brandweer viel alles gelukkig mee. Er was geen sprake van een uitslaande brand.