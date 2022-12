Alerte bewoonster ontdekt thuis gaslekkage

za 03 december 2022 13.37 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest zaterdag rond het middaguur uitrukken voor een mogelijke gaslekkage in een woning aan de Hooizolder in Drachten. De bewoonster had een gasachtige lucht geroken in huis en vertrouwde het niet.

Terwijl de brandweer in de bovenwoning op onderzoek uitging, werd de straat tijdelijk afgesloten voor de politie en handhaving van de gemeente. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een gaslekkage. Liander was daarna ingeschakeld om het gas tijdelijk af te sluiten totdat de lekkage verholpen was.