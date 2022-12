Start bouw 31 woningen 'in de Luwte' in Drachten

vr 02 december 2022 17.52 uur

DRACHTEN - Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier gaf donderdag op symbolische wijze het startsein gegeven voor de bouw van fase 3A/3B in het project In de Luwte I aan de Drachtstervaart. Het gaat om 10 huur- en 21 koopwoningen: rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De toekomstige bewoners van de koopwoningen proostten met elkaar op een mooie toekomst aan de Drachtstervaart.

Tijdscapsule met toekomstwensen

Met het begraven van een tijdscapsule gaf de wethouder het symbolische startsein voor de bouw. De tijdscapsule is gevuld met een officieel ondertekend certificaat van de betrokken partijen en de krant van de dag.

Wethouder Robin Hartogh Heys: "De gemeente Smallingerland is blij dat met dit project weer veel mensen in Drachten een nieuwe woning hebben gevonden. Deze nieuwbouwwoningen met een grote diversiteit liggen prachtig ten opzichte van het centrum en hebben directe toegang tot de Friese meren."

Gezond en duurzaam wonen aan het water

In de Luwte I wordt een plek waar de beleving van de seizoenen en het water voorop staan. Bijna alle woningen liggen aan het water of hebben uitzicht over het water. Op alle drie de eilanden in het project komen speelplekken die zijn ontworpen vanuit de historie.

Miranda Venekamp-Brandt, VanWonen Directeur Marketing, Verkoop & Verhuur is trots: "In de Luwte wordt een fijne, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarbij willen wij graag dat alle kinderen gezond en dus rookvrij spelen en opgroeien. Daarom gaan we de speelplekken in dit project markeren als rookvrije zones. Als partner van Rookvrije Generatie werken we zo aan de VanWonen-missie: woningen en leefomgevingen creëren voor de gezondste generaties."

Planning In de Luwte

In de Luwte I biedt een grote diversiteit aan woningen. De woningen uit de eerste fase zijn opgeleverd, en de woningen in fase 2A worden naar de verwachting in het voorjaar van 2023 opgeleverd. De woningen uit fase 2B en 3A/B volgen erna.

Gerard van der Duim, directeur-bestuurder Lont: “Wij zijn trots op dat we dit mooie project met een mix van huur- en koopwoningen mogen realiseren. In totaal bouwen we 31 duurzame en gasloze woningen op een prachtige plek in Drachten. Vorige week zijn we gestart met de opbouw van de betoncasco’s. Door deze bouwmethode zijn de contouren van de te bouwen woningen binnen een mum van tijd zichtbaar."

"Voor de jaarwisseling zullen volgens planning de casco’s, van nagenoeg alle 31 woningen, overeind staan. IJs en weder dienende verwachten we voor de zomervakantie van 2023 de eerste woningen te kunnen opleveren."

FOTONIEUWS