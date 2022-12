Burgumse (91) beroofd van ruim 1500 euro

do 01 december 2022 17.05 uur

BURGUM - Een 91-jarige vrouw uit Burgum is woensdagmiddag voor ruim 1500 euro beroofd door fraudeurs die zich voordeden als bankmedewerker. De vrouw kreeg twee mannen over de vloer die zeiden dat ze van de bank waren.

Het duo wilde de bankpas van de vrouw zien zodat ze 'konden zien' of er geld was afgeschreven. In de tussentijd ontfutselden ze de pincode. De bankpas werd daarna meegenomen voor een zogenaamde controle.

Later werd de Burgumse ook nog gebeld met het verzoek om sieraden klaar te leggen die veiliggesteld moesten worden. De vrouw stelde een familielid in kennis en wist zo meer schade te voorkomen. Ondertussen was er al ruim 1500 euro opgenomen met de bankpas.

85-jarige wijst fraudeur de deur

Een 85-jarige vrouw uit Burgum werd deze woensdag (ook) door een zogenaamde bankmedewerker gebeld. Volgens de medewerker werd er frauduleus geld overgeschreven naar een buitenlandse bende en werd er een nieuwe bankpas voor de vrouw worden aangevraagd.

Aan de telefoon werd haar pincode ontfutseld en binnen 5 minuten stond er een man aan de deur die de oude bankpas op kwam halen. De vrouw liet de man binnen, maar kreeg tijdens het gesprek argwaan en stuurde de man zonder bankpas de deur weer uit. De bankpas werd voor de zekerheid geblokkeerd.