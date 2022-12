Dierenambulance blijft voorlopig staan door tekort aan vrijwilligers

do 01 december 2022 15.28 uur

DRACHTEN - Hoe lang het precies gaat duren is niet bekend, maar voorlopig zal de Dierenambulance Zuid-Oost Friesland niet meer rijden voor dieren in nood. Vanwege een tekort aan vrijwilligers kunnen ze de bezetting niet rond krijgen. Van de in totaal acht vrijwilligers zijn er maar liefst vijf langdurig niet inzetbaar.

Bernadette is initiatiefneemster van deze dierenambulance. Na 21 dagen achter elkaar diensten te hebben gedraaid was de koek op. En dat terwijl ze juist zelf wou afbouwen in diensten. Woensdagavond hakte ze de moeilijke knoop door: “Ik kwam thuis en dacht ik ben op”.

“In januari bestaat de Dierenambulance Zuid-Oost Friesland 30 jaar, dat zou wel een heel sneu einde zijn zo”. Bernadette is daarom druk op zoek naar vrijwilligers die de dienst draaiende kunnen houden. “De intentie is er wel om weer te gaan rijden. Maar daarvoor hebben we vijf chauffeurs en vijf bijrijders nodig. Op dit moment hebben we slechts één chauffeur en twee bijrijders”.

Toch zal de dierenambulance niet helemaal stil blijven staan. Het planbare vervoer van dieren naar bijvoorbeeld de dierenarts of het pension gaat wel door. “Dieren mogen niet mee in een taxi en sommige mensen hebben geen eigen vervoer”, aldus Bernadette. Ook het vervoer van een dier naar een crematorium blijft mogelijk.

De Dierenambulance Zuid-Oost Friesland is dan ook druk op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ze werken met een compact team met gemotiveerde mensen. Er zijn twee functies waar vrijwilligers zich voor kunnen aanmelden: chauffeur of bijrijder. Mensen die interesse hebben kunnen zich melden bij Dierenambulance Zuid-Oost Friesland via onder andere hun Facebookpagina.