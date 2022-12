Scooterrijder (19) voor vierde keer betrapt zonder rijbewijs

do 01 december 2022 10.16 uur

DRACHTEN - De scooter van een 19-jarige man uit de gemeente Smallingerland is woensdag door de politie in beslag genomen. De man reed namelijk wederom zonder rijbewijs. De agenten zagen de bestuurder rond 10.30 uur rijden op de Kastanjestraat in Leeuwarden en besloten om hem een stopteken te geven.

Bij het zien van de politie probeerde de bestuurder zijn scooter te verstoppen. Tijdens de controle viel hij door de mand. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs. Omdat het de vierde keer binnen een jaar was, werd nu ook de scooter in beslag genomen. Naast een proces-verbaal is er ook een WOK-melding opgemaakt voor de scooter.