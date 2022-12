Smallingerland betaalt 12.500 euro schadevergoeding aan ELP

wo 30 november 2022 12.26 uur

DRACHTEN - De politieke partij ELP ontvangt 12.500 euro als schadevergoeding van de gemeente Smallingerland. Alles draait om de schade die is ontstaan bij het verwijderen van een illegale verkiezingsuiting van de partij in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. De ELP en gemeente hebben afgesproken dat hiermee de kwestie is afgedaan.

Een drijver met daarop een spandoek werd op 4 maart 2022 in het water van de Drachtstervaart bij het carillon. De afdeling handhaving nam daarop direct contact op met de ELP en verzocht om het bord voor zaterdag 5 maart 12.00 uur te verwijderen. Omdat de partij niet voldeed aan het verzoek, besloot de gemeente met behulp van onder andere de brandweer de drijver en het bord dezelfde middag te verwijderen.

Schade en geen schriftelijke bevestiging

Bij het uit het water halen, is schade ontstaan aan de drijver. Omdat de aanzegging niet schriftelijk was bevestigd, zou er bij de ELP onduidelijkheid zijn ontstaan over de aanzegging en het moment waarop de drijver zou moeten zijn verwijderd. Met de betaling van 12.500 euro zijn de ELP en de gemeente nu tot een minnelijke oplossing gekomen.

Het college van B&W erkent dat het verwijderen van de drijver niet zorgvuldig is gebeurd, waardoor schade is ontstaan. Ook is een verwijderd spandoek van de ELP bij Vrijburg niet bewaard gebleven. Deze schade is via de betaling vergoed.