Mishandeling in rijdend voertuig op de A7

wo 30 november 2022 08.03 uur

DRACHTEN - Op de A7 tussen Hoogkerk en Drachten heeft maandag een mishandeling plaatsgevonden in een rijdende auto. Het voertuig, een grijze Renault Clio met opvallend rode remklauwen, is nog gestopt bij het Shell tankstation de Oude Riet, waar om hulp geroepen is.

Het incident speelde zich af tussen 21.00 en 22.30 uur. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Mocht u meer weten dan kunt u contact opnemen via 0900-8844.