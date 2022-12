Geparkeerde auto in Drachten verwoest door brand

wo 30 november 2022 04.37 uur

DRACHTEN - Een geparkeerde auto op een parkeerplek bij een appartementencomplex aan de Warande in Drachten is in de nacht van dinsdag op woensdag verwoest door een brand. Ook de auto naast het brandende voertuig liep schade op. De politie en de brandweer werden om 04.16 uur opgeroepen.

De auto is aan de voorkant begonnen met branden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De brandweerlieden hebben het voertuig geblust. De auto raakte fors beschadigd. Het is niet voor het eerst dat er in deze wijk een voertuig verloren gaat door een brand. Ook een aanhanger moest het eerder al ontgelden.

