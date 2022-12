Vrouw uit Drachten (21) betrokken bij drie geweldsincidenten

di 29 november 2022 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Drachten (21) was in de afgelopen anderhalf jaar betrokken bij drie geweldsdelicten: twee mishandelingen en een vernieling. De reclassering constateerde dat de vrouw moeite heeft met het reguleren van haar emotie en 'adequate probleemhantering’.

Kort lontje

Met die conclusie was de Drachtster het niet eens, bleek dinsdagmiddag op de zitting van de politierechter. Op de vraag van rechter Merel Joha, of ze misschien een agressieprobleem heeft, antwoordde de Drachtster ontkennend. “Of heeft u een kort lontje”, vroeg Joha. “Ik heb juist heel veel geduld”, reageerde de verdachte. Ze zei dat ze wel heeft te kampen met onverwerkte trauma’s.

Overlast

In februari vorig jaar kreeg ze het aan de stok met haar toenmalige bovenbuurvrouw. Die zou volgens de Drachtster al een tijdlang voor overlast hebben gezorgd. Toen er op 7 februari opnieuw lawaai van boven kwam, had de Drachtster de buurvrouw een appje gestuurd. Toen ze vervolgens door de buurvrouw zou zijn bedreigd, ging ze verhaal halen.

Barstwond in wenkbrauw

Dat liep uit de hand. Tijdens een handgemeen liep de bovenbuurvrouw een barstwond op in een wenkbrauw. De wond moest in het ziekenhuis gehecht worden. Eind vorig jaar, op 11 december, had de verdachte een scooter beschadigd. Dat ontkende ze niet, maar ze stelde dat de scooterrijder eerst tegen haar nieuwe auto was gereden en vervolgens was doorgereden.

Schade aan scooter zwaar overtrokken

Ze erkende dat ze een eindje verderop de scooter had omgetrapt. De schade die de eigenaar van de scooter vervolgens claimde, meer dan 1100 euro, was volgens haar zwaar overtrokken. Tot die slotsom was de politie ook al gekomen.

Man in gezicht gekrabd

Op 3 juni ging het mis bij de Jumbo in Drachten. De verdachte had bij de zelfscan twee artikelen niet afgerekend. Toen ze daar op werd aangesproken, liep de situatie uit de hand. De vrouw had een man die haar had vastgegrepen in het gezicht gekrabd. De vrouw zou vervolgens door zes man winkelpersoneel zijn overmeesterd.

Behandelingstraject in gang gezet

Omdat ze haar emoties niet altijd onder controle heeft, is volgens de reclassering de kans groot dat ze nogmaals de fout in gaat. De reclassering adviseerde een behandeling. Daar was de Drachtster het wel mee eens. Er is inmiddels een behandelingstraject in gang gezet bij de GGZ.

Eis “aan de hoge kant”

Officier van justitie Leonie Bartels eiste voor alle drie feiten een werkstraf van 160 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. De rechter vond de eis “aan de hoge kant” en maakte er 70 uur werken van, waarvan 30 uur voorwaardelijk. De Drachtster moet aan de bovenbuurvrouw een schadevergoeding van 1135 euro betalen. Daarvan is 750 euro smartengeld.