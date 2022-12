Hulpdiensten in Rottevalle voor vermeende drenkeling

ma 28 november 2022 18.36 uur

ROTTEVALLE - In Rottevalle werd maandag even voor 18.00 uur groot alarm geslagen nadat er mogelijk een meisje te water was geraakt in het water aan de Haven in het dorp.

Zowel de politie, twee ambulances als de brandweer en de duikers van de Leeuwarder brandweer werden opgeroepen. De politie was als eerste ter plaatse en agenten zochten korte tijd met een zaklamp. Na de aankomst van de eerste brandweer met loeiende sirene, omstreeks 18.11 uur, werd duidelijk dat het meisje thuis zat.

Het meisje zou eerder vermist zijn geweest en via haar telefoon kon een locatie worden uitgepeild bij het water. Vandaar dat er groot alarm was geslagen. Ze zou wel nabij het water zijn aangetroffen voordat de hulpdiensten ter plaatse waren gekomen.

